Нутрициолог Мисько рассказала, как убрать жир на животе

Нутрициолог Екатерина Мисько объяснила, какие образом можно эффективно избавиться от жира в области живота. Специалист порекомендовала использовать метод тарелки. Об этом написала Pravda.Ru.

Мисько отметила, что жир не может уходить с конкретного места, зато мышца может расти в конкретном месте. Качая пресс каждый день, жир по-прежнему будет оставаться. Для того, чтобы избавиться от него как можно быстрее и без вреда для здоровья, можно сделать каждый прием пищи сбалансированным.

Метод тарелки, по словам нутрициолога, включает овощи и фрукты. Можно использовать болгарский перец, огурец, банан, помидор, кукурузу, киви на ½ тарелки и добавлять ¼ тарелки рыбой, птицей, морепродуктами, бобовыми и орехами.

Еще четверть тарелки необходимо отвести под сложные углеводы. К ним относятся любые крупы, макароны из пшеницы твердых сортов, цельнозерновой хлеб и другие.

Нутрициолог также порекомендовала отказаться от белой муки, сахара и сладких напитков, но пить много воды и добавлять в салаты полезное растительное масло.