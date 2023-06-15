Здоровье 15 июня 2023, 13:22 Нутрициолог Мещерякова посоветовала россиянам не пить ледяную воду в жару и есть побольше овощей

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В летний период при высоких температурах не стоит пить ледяную воду из-за рисков сбоя работы иммунной системы. Об этом сообщила нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с Life.

По словам специалиста, в жару лучше всего заменить жирную и плотную пищу на большое количество овощей и фруктов. Также летом не стоит увлекаться кофе и чайными напитками, их употребление может привести к обезвоживанию организма.

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Врач отметила, что для восполнения потери жидкости необходимо пить как можно больше чистой воды.