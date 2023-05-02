Здоровье 02 мая 2023, 11:52 Нутрициолог Мельникова посоветовала завтракать кашей и яйцами, чтобы взбодриться piqsels

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Завтрак считается важнейшим приемом пищи, и нужно выбирать для него правильные продукты, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Об этом радиостанции Sputnik рассказала нутрициолог Марина Мельникова.

По ее словам, идеальным вариантом для первого приема пищи будут яйца, каша и овощи. Причем крупу лучше выбирать овсяную, перловую, гречневую или пшеничную. Тогда получится идеальный баланс медленных углеводов, минералов, белка и клетчатки.

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«Стоит также обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ, витамином D, калием, кальцием», — добавила Марина Мельникова.

Наконец, она советовала добавить апельсины и горький шоколад тем, кто постоянно хочет спать. В небольших количествах эти продукты могут обеспечивать длительный заряд бодрости и служить настоящим спасением. Но нутрициолог предостерегла от употребления цитрусовых натощак, если есть проблемы с ЖКТ.

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