Здоровье 16 февраля 2024, 18:50 Нутрициолог Медведева посоветовала добавить в зимний рацион тыкву и батат

Читать 360tv в

Зимой организм человека получает недостаточно витаминов и важных полезных веществ, поэтому нужно корректировать меню сезонными продуктами. Об этом «Известиям» рассказала ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева.

Она посоветовала разнообразить зимний рацион тыквой и бататом. Также хорошим витаминным подспорьем станут имбирь и квашеная капуста.

Реклама

«[Это] суперфуды, обладающие высокой нутритивной плотностью. Она определяется количеством полезных микроэлементов, витаминов и минералов на единицу калории: чем выше эта концентрация в продукте, тем полезнее», —объяснила нутрициолог.

Как добавил RT, также важно не пренебрегать зимой цитрусовыми и богатым витамином С шиповником.

Авторы: