Здоровье 11 апреля 2023, 18:36 Нутрициолог Матыскина посоветовала есть на завтрак кашу с сухофруктами и яйца

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Завтрак обязательно должен быть высококалорийным, чтобы дать человеку силы на долгое время, и содержать сложные углеводы и жиры. Об этом Utro.ru рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По ее словам, сложные углеводы можно получить из каши. Но сами по себе они быстро усваиваются, после чего наступает голод. Поэтому их обязательно нужно есть с жирами.

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«Это могут быть растительные ненасыщенные жиры — авокадо, орешки, семечки. Могут быть насыщенные жиры животного происхождения — яйцо», — сказала Екатерина Матыскина.

Она добавила, что завтрак из каши можно дополнить орехами, сухофруктами или яйцами, чтобы он давал большее насыщение.

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