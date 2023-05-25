Здоровье 25 мая 2023, 12:30 Нутрициолог Матыскина: для сытного завтрака необходимы жиры

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Добавление в утренний рацион жиров сделает завтрак по-настоящему сытным и избавит от чувства голода вплоть до обеда. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, перекусов в течение дня удастся избежать, если есть утром авокадо, орехи и семечки. Также сбалансированным и сытным завтраком станет пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном.

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Как сообщило Utro.ru,утренний прием пищи должен составлять около 30-35% суточного рациона.