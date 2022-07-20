Нутрициолог Матвеева посоветовала худеющим убрать перекусы и включить в рацион белок

Психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева рассказала, как быстро и без стресса избавиться от лишнего веса. По словам специалиста, первое, что необходимо сделать, это наладить свой режим питания. Об этом написала Pravda.Ru.

«Именно питание играет ключевую роль в снижении веса. Тренировки вторичны. Можно хоть весь день качать пресс, но кубики станут видны только после работы с питанием», — сказала она.

Худеющим, в первую очередь, необходимо убрать перекусы. Исключение составляет лишь вода, чай или кофе без добавок. При этом нужно включить в свой рацион как можно больше полноценного белка, то есть есть мясо, рыбу, морепродукты и творог.

Также нутрициолог отметила, что обязательно нужно заменить простые углеводы на сложные. Они дают долгое чувство сытости и энергии, а это именно то, что нужно на дефиците.

Матвеева добавила, что худеющим следует употреблять больше овощей и зелени. Именно они хорошо насыщают организм и позволяют выдерживать долгие перерывы между едой.