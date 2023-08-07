07 августа 2023, 15:49
Нутрициолог Мансурова: употребление продуктов с канцерогенами может привести к хронической интоксикации
Регулярное употребление пищи низкого качества с большим содержанием канцерогенов может стать причиной развития хронической интоксикации. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с Life.
По словам специалиста, к признакам такого недуга относятся сухость кожи, частые простудные заболевания и беспричинная слабость. Вывести токсины и очистить организм помогут специальные детокс-программы.
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Нутрициолог отметила, что для этого необходимо убрать из рациона сладости, мучное и рафинированные продукты.
Питание
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