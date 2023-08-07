Здоровье 07 августа 2023, 15:49 Нутрициолог Мансурова: употребление продуктов с канцерогенами может привести к хронической интоксикации

Читать 360tv в

Регулярное употребление пищи низкого качества с большим содержанием канцерогенов может стать причиной развития хронической интоксикации. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с Life.

По словам специалиста, к признакам такого недуга относятся сухость кожи, частые простудные заболевания и беспричинная слабость. Вывести токсины и очистить организм помогут специальные детокс-программы.

Реклама

Нутрициолог отметила, что для этого необходимо убрать из рациона сладости, мучное и рафинированные продукты.