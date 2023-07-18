Здоровье 18 июля 2023, 15:49 Нутрициолог Мансурова сообщила, что для приготовления смузи лучше всего использовать клубнику и малину

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Нутрициолог и онкопсихолог Ирина Мансурова в разговоре с Life порекомендовала использовать для смузи малину и клубнику. По словам медика, в этих ягодах содержится множество полезных элементов.

Например, в малине есть кетон, который помогает предотвратить повышение уровня жира, а в клубнике флавоноиды — противовоспалительные антиоксиданты.

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Мансурова добавила, что в смузи также можно добавлять лимон и лайм, поскольку они являются источниками витамина С, стимулируют пищеварение и выделение желчи и кислот.