19 апреля 2023, 10:12
Нутрициолог Мальцева рассказала, что злоупотребление витаминами может привести к интоксикации
Биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что бесконтрольный прием витаминов может привести к интоксикации. Например, передозировка витамина А особенно опасна для беременных.
Врач предупредила, что иногда встречается и передозировка витамином Е.
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«Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например, БАД. Передозировка здесь может быть», — сказала Мальцева.
Большие дозы витамина D приводят к гипервитаминозу крайне редко. Такое возможно, если у человека имеются генетические дефекты усвоения этого вещества, заключила специалист.
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