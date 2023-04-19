Здоровье 19 апреля 2023, 10:12 Нутрициолог Мальцева рассказала, что злоупотребление витаминами может привести к интоксикации

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Биолог-генетик, нутрициолог Ирина Мальцева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что бесконтрольный прием витаминов может привести к интоксикации. Например, передозировка витамина А особенно опасна для беременных.

Врач предупредила, что иногда встречается и передозировка витамином Е.

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«Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например, БАД. Передозировка здесь может быть», — сказала Мальцева.

Большие дозы витамина D приводят к гипервитаминозу крайне редко. Такое возможно, если у человека имеются генетические дефекты усвоения этого вещества, заключила специалист.