10 января 2024, 13:04
Нутрициолог Макарова заявила, что смузи не должен заменять всю еду
Смузи, безусловно, можно назвать полезным напитком, но очень важно, чтобы в рационе также присутствовала и твердая пища. Об этом Life рассказала нутрициолог Ирина Макарова.
Она объяснила, что челюстной аппарат должен обязательно работать и пережевывать пищу. В противном случае могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, добавил RT.
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«Секрет хорошего усвоения питательных веществ в том, чтобы измельчать пищу во рту до жидкого состояния: любой кусочек нужно тщательно пережевывать, чтобы он хорошо смешался со слюной», — объяснила эксперт.
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