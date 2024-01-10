Здоровье 10 января 2024, 13:04 Нутрициолог Макарова заявила, что смузи не должен заменять всю еду

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Смузи, безусловно, можно назвать полезным напитком, но очень важно, чтобы в рационе также присутствовала и твердая пища. Об этом Life рассказала нутрициолог Ирина Макарова.

Она объяснила, что челюстной аппарат должен обязательно работать и пережевывать пищу. В противном случае могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, добавил RT.

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«Секрет хорошего усвоения питательных веществ в том, чтобы измельчать пищу во рту до жидкого состояния: любой кусочек нужно тщательно пережевывать, чтобы он хорошо смешался со слюной», — объяснила эксперт.

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