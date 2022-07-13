Нутрициолог Лосев рассказал, как использовать самокат в качестве тренажера для похудения

Нутрициолог, основатель спортивной команды Alpha Tri Team Антон Лосев заявил, что самокаты можно использовать не только в качестве удобного средства передвижения, но и как тренажер, избавляющий от лишнего веса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Для таких целей, по его словам, подойдет именно обычный самокат.

«Если использовать не электрический, а обычный самокат, который нужно своими силами толкать, то это будет физическая активность. Активное движение на самокате можно сравнить с кардиотренировкой в тренажерном зале», — добавил Лосев.

Во время часовой прогулки на самокате можно сжечь до 200-300 килокалорий. Однако, чтобы вес снижался, нужно следить за количеством потребляемых калорий.

«Если вы получаете в день 2000 килокалорий из еды и без самоката тратите эти же 2000 килокалорий, то у вас будет один и тот же вес. Если вы начнете кататься на самокате по часу в день, то вы добавите к расходу 200-300 килокалорий. В итоге у вас будет расход 2300, то есть возникнет дефицит калорий, что запустит процесс похудения. Поэтому важно следить за питанием и наличием физической активности», — резюмировал нутрициолог.