Здоровье 26 февраля 2024, 14:54 Нутрициолог Ломкова: на ужин лучше выбирать легкие источники белка, в том числе нежирные сорта рыбы и мяса

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При выборе продуктов для ужина лучше обратить внимание на легкие источники белка, в том числе на нежирные сорта рыбы и мяса. Об этом «Газете.Ru» сообщила нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова.

Как написал RT, ужин должен включать продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. При этом важным условием является умеренность в размере порций.

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«Рекомендуется употреблять разнообразные источники клетчатки, включая как свежие, так и термически обработанные овощи», — добавила нутрициолог.