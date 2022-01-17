Нутрициолог Литошенко рассказала, какие продукты улучшают работу мозга

Для хорошей работы мозга и развития когнитивных функций в рацион обязательно нужно включать продукты, богатые жирными кислотами омега-3. Об этом Life рассказала нутрициолог Софья Литошенко.

«Человеческий мозг почти на 60% состоит из жира. Есть данные о том, что жирные кислоты являются одним из самых необходимых элементов для полноценной работы серого вещества. При этом особенно важны для развития мозга человека именно омега-3 жирные кислоты, начиная с того момента, когда он еще находится в утробе матери», — сказала специалист.

Омега-3 не только улучшает структуру мозга, но и способствует профилактике болезни Альцгеймера.

Вопреки расхожему мнению о том, что омега-3 можно найти только в рыбе, это вещество содержится во многих растительных продуктах. Нутрициолог посоветовала включать в ежедневный рацион семена чиа, семена льна, грецкие орехи, а также авокадо. В рационе обязательно должно быть много растительных жиров, а вот потребление жирного мяса лучше сократить.