Нутрициолог Квашнина рассказала, шашлыки из какого мяса не провоцируют болезни сердца

Шашлык может быть даже полезным для здоровья блюдом, если выбрать подходящее мясо и правильно его приготовить. Таким мнением поделилась нутрициолог Лидия Квашнина. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Чемпионат».

Врач подчеркнула, что самым подходящим мясом для приготовления шашлыка является индейка. В ее составе содержится большое количество полезного белка. При этом количество красного мяса в своем рационе лучше всего сократить.