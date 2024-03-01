Здоровье 01 марта 2024, 11:23 Нутрициолог Кузина: тяга к сладкому может указывать на дефицит хрома

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Зависимость от сахара сигнализирует о недостатке микроэлементов и витаминов в организме. Так, тяга к сладкому указывает на дефицит хрома, сообщила нутрициолог Гульнара Кузина в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, также зависимость может возникнуть на фоне стресса из-за выброса кортизола. Чтобы снизить его уровень, организму необходим инсулин, который вырабатывается только от приема глюкозы, сообщил «ФедералПресс».

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«Употребление сахара — это зависимость, которая куда хуже наркотической и алкогольной. Она имеет такую же степень вреда, и от нее сложнее избавиться», — отметила Кузина.