Здоровье 07 февраля 2024, 18:00 Нутрициолог Кузина: рыба и морепродукты ускорят обмен веществ

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Для ускорения метаболизма в рацион необходимо включить рыбу и морепродукты. Об этом сообщила нутрициолог Катрина Кузина в беседе с Life.

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень гормона лептина. Также ускорить метаболизм помогут грейпфрут, куркума, имбирь и черный перец.

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Кроме того, для этих целей отлично подойдут красная фасоль, брокколи, зеленый чай и мясо птицы, отметила Кузина.