Здоровье 26 февраля 2024, 18:57 Нутрициолог Кузина рассказала, что сахар провоцирует образование целлюлита

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Даже самую стройную фигуру может испортить «апельсиновая корка» на бедрах. Какие продуты провоцируют появление целлюлита, aif.ru рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.

Она объяснила, что главным врагом ровной кожи является сахар. Десерты, сладкие газированные напитки и выпечка не только способствуют набору лишних килограммов, но и вызывают целлюлит. Кроме того, к врагам красивого тела можно отнести фастфуд и обработанные мясные продукты, колбасы и сосиски.

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Как добавили 7Дней, стоит еще исключить майонез и маргарин.

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