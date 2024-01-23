Здоровье 23 января 2024, 18:18 Нутрициолог Кузина рассказала, что колбасы и фастфуд задерживают воду в организме и провоцируют целлюлит

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Нутрициолог Катерина Кузина в беседе с изданием Life призвала россиян отказаться от фастфуда, колбасных изделий и выпечки, чтобы с наступлением лета иметь красивую фигуру без целлюлита.

По словам эксперта, именно эти продукты задерживают в организме жидкость, что делает целлюлит более заметным.

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А высокий гликемический индекс в продуктах, например в выпечке и хлебе, приводит к повреждению эластина и коллагена, то есть к появлению «апельсиновой корки», добавила Кузина.