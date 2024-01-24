Нутрициолог Кузина призвала не отказываться полностью от хлеба из-за содержащихся в нем витаминов

В хлебе содержатся витамины группы В, которые способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, и витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила нутрициолог Екатерина Кузина.