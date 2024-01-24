Здоровье

24 января 2024, 12:29

Нутрициолог Кузина призвала не отказываться полностью от хлеба из-за содержащихся в нем витаминов

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В хлебе содержатся витамины группы В, которые способствуют нормализации нервной и сердечно-сосудистой систем, и витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила нутрициолог Екатерина Кузина.

Хлеб также ценен калием, магнием, кальцием, фосфором, хлором, железом, ванадием, марганцем, кобальтом и другими полезными веществами, написал «Царьград».

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Кузина призвала россиян покупать черный ржаной хлеб. В отличие от белого его гликемический индекс намного ниже.

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