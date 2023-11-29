Здоровье 29 ноября 2023, 15:12 Нутрициолог Кузина посоветовала тем, кто следит за фигурой, вместо привычных десертов есть фруктово-ягодное желе

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Психолог и нутрициолог Катерина Кузина посоветовала людям, следящим за своей фигурой, вместо магазинных сладостей есть в качестве десерта фруктово-ягодное желе. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Как отметила Кузина, десерт на основе натуральных соков и свежих фруктов имеет низкое содержание сахара и калорий. Для его приготовления понадобятся два стакана свежевыжатого сока, три столовые ложки желатина, четверть стакана меда или другого натурального подсластителя, чашка нарезанных фруктов и ягод.

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Первым делом нужно развести желатин в соке, а затем полученную смесь нагреть до полного растворения прозрачной массы. Затем добавить мед, ягоды и фрукты и оставить десерт до полного остывания.