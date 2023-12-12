Здоровье 12 декабря 2023, 16:01 Нутрициолог Кузина назвала орехи и овощные палочки отличными вариантами перекуса

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Для здорового перекуса лучше всего подойдут орехи, финики, фрукты и овощные палочки из моркови и сельдерея. Об этом сообщила нутрициолог Катерина Кузина, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, здоровый рацион также должен состоять из большого количества овощей. Так, можно делать полезные смузи из шпината, авокадо, чиа и ореховой пасты.

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Когда захочется перекусить, под рукой всегда должны быть брокколи, салаты, киноа и гречка. Постепенное добавление перечисленных продуктов в рацион поможет безболезненно перестроить пищевые предпочтения, отметила Кузина.