Здоровье 19 марта 2024, 17:04 Нутрициолог Кузина напомнила, что фастфуд в сочетании с алкоголем сильно бьет по печени

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Бургеры в сочетании с алкогольными напитками сильно усложняют работу печени и пищеварительной системы. Об этом в беседе с изданием Life рассказала психолог, нутрициолог Катерина Кузина.

Вместе эти продукты дают большую нагрузку на организм. Ведь в бургерах содержится много соли, сахара и трансжиров. Алкоголь же провоцирует отечность. Медик призвала отказаться хотя бы от соусов, которые подают вместе с бургерами.

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Кузина добавила, что сильную нагрузку на организм оказывает и вино в сочетании с десертом.

«Резкий скачок глюкозы вам гарантирован. Быстрые углеводы не дают насыщения, и вскоре вы захотите съесть что-то еще. От такого сочетания могут быть спазмы в желудке, вздутие», — отметила нутрициолог.