Здоровье 05 марта 2024, 17:37 Нутрициолог Кузина: частое питание небольшими порциями позволит потерять лишние килограммы в зрелом возрасте

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Чтобы похудеть в более зрелом возрасте, не обязательно садиться на изнурительные диеты и морить себя голодом. Как рассказала нутрициолог Катерина Кузина, все эти действия в скором времени приведут к новому набору веса. Избавиться от лишних килограммов можно, если начать соблюдать несколько несложных действий, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь необходимо обратить внимание на размер порций. Как пояснила Кузина, когда вы едите часто, организм полностью выходит из режима накопления жиров. Далее следует убрать из питания сладости и мучные изделия.

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«Сладкое относится к быстрым углеводам и стимулирует работу поджелудочной железы, вследствие чего вам еще больше хочется есть», — сказала Кузина.

В завершение она посоветовала не есть после шести вечера и пить больше воды. Достаточное количество жидкости позволяет контролировать аппетит.