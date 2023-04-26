Здоровье 26 апреля 2023, 13:20 Нутрициолог Курова связала выпадение волос с дефицитом белка и железа в организме

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Нехватка железа, белка и гормона щитовидной железы в организме становится причиной выпадения волос. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Курова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, восполнить дефициты способно сбалансированное питание с употреблением полезных жиров Омега-3 и продуктов без сахара. Также в борьбе с алопецией будут эффективны массажи, усиливающие приток крови к коже головы.

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Как сообщил сайт kp.ru, провоцировать выпадение волос способны инфекционные заболевания.