Здоровье 04 августа 2023, 18:28 Нутрициолог Ковылкина заявила, что ежедневно можно выпивать не больше 1-2 стаканов пива

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Безопасного количества алкоголя не существует. Однако если вы все же решились выпить, то важно контролировать количество спиртного. Такой информацией поделилась дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, ежедневно женщинам можно выпивать не больше 330 миллилитров пива в день. Для мужчин это количество составляет 660 миллилитров в день. Однако это вовсе не означает, что пить пиво можно каждый день, написал сайт kp.ru.

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«Минимум два дня в неделю стоит воздержаться от употребления алкоголя», — отметила эксперт.