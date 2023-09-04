04 сентября 2023, 12:21
Нутрициолог Ковылкина: рацион школьника должен быть богат разными группами продуктов
Все пищевые группы, начиная от круп и заканчивая ягодами, должны присутствовать в ежедневном рационе школьника. Об этом сообщила нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, разнообразное меню с мясом, птицей, бобовыми и овощами обеспечит организм ребенка необходимыми витаминами и минералами. На обеденном столе всегда должны находиться разные группы продуктов на любой выбор школьника.
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Кроме того, нутрициолог посоветовала родителям не заставлять ребенка доедать и обеспечить простой доступ к воде.
Питание
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