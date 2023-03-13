Здоровье 13 марта 2023, 11:17 Нутрициолог Ковылкина рассказала об оптимальной норме снижения веса в неделю Нутрициолог Ковылкина: оптимальная норма снижения веса в неделю — до килограмма Unsplash

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Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина в разговоре с РИАМО заявила, что лучше всего худеть за неделю не более чем на один килограмм. Таким образом за три месяца до наступления лета можно сбросить практически 12 килограммов.

Специалист добавила, что жесткие диеты вредят организму. В первую очередь, страдает иммунная система. У женщин может также пострадать репродуктивная система, то есть произойти сбой менструального цикла.

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«Когда организм не получает необходимые ему калории, он замедляет обменные процессы и запасает все, что в него поступает. Но так как поддерживать жизнедеятельность нужно, организм ищет альтернативные источники энергии», — сказала Ковылкина.

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При резком похудении возможно появление морщин, ломкость ногтей и тусклость волос, поскольку тело не успевает перестроиться на новый режим, резюмировала нутрициолог.