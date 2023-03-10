Здоровье 10 марта 2023, 19:14 Нутрициолог Ковылкина назвала самый полезный вид мяса Нутрициолог Ковылкина назвала постную говядину одним из самых полезных видов мяса

Читать 360tv в

Постная говядина, курица, индейка являются одними из самых полезных видов мяса. При этом от жирных видов лучше отказаться. Такой информацией поделилась дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина. Об этом сообщило РИАМО.

Реклама

По словам специалиста, при выборе между красным и белым мясом лучше выбирать второе. Свинина, жирная говядина и баранина являются источником большого количества жиров. Частое употребление таких продуктов может быть чревато набором лишнего веса и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, написал «Крым 24».