Здоровье 11 июля 2023, 17:36 Нутрициолог Ковылкина: наиболее качественным считается тот шоколад, в котором содержится какао-масло, а не трансжиры

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Наиболее полезным и качественным считается тот шоколад, в составе которого содержится какао-масло, а не трансжиры. Об этом изданию РИАМО рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина.

Специалист порекомендовала опираться при выборе шоколада не только на состав, но и на вкусовые предпочтения, написал сайт kp.ru.

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При этом нутрициолог напомнила, что в 100 граммах горького шоколада содержится около 40 миллиграммов кофеина. Чем более горький шоколад, тем выше в нем содержание кофеина.