Нутрициолог Ковиненко назвала плюсы и минусы сметаны

Сметана — очень полезный продукт, но некоторым категориям людей следует употреблять его с осторожностью. Об этом РИА «Новости» рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

Сметана имеет большое количество полезных свойств. Особенно хорошо употреблять ее пожилым людям и детям.

«Сметана — это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира — от 10% до 30% — поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются). Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей», — рассказала специалист.

При этом совсем маленьким детям до полутора лет сметану лучше не давать — их желудок еще не способен переварить такой белок. С осторожностью стоит относиться к этому продукту людям с гастритом и нарушениями работы желчного пузыря и печени, отметило «Радио КП».