Здоровье 08 августа 2023, 16:43 Нутрициолог Костомаха: теплые сухие компрессы помогут избавиться от ячменя на глазу

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Применение сухих теплых компрессов поможет избавиться от острого гнойного воспаления на краю века. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, на место воспаления можно приложить мешочек с разогретой на сковородке солью. Кроме того, при ячмене следует ежедневно менять наволочку.

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Костомаха также порекомендовала использовать тетрациклиновую мазь в качестве первой помощи при воспалениях на веке.