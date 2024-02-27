Здоровье 27 февраля 2024, 18:34 Нутрициолог Костомаха рассказала, что при частых кровоизлияниях в глазу следует пить препараты с витаминами С и Р

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При частых кровоизлияниях в глазу обычно назначаются препараты с высоким содержанием витаминов С и Р (рутин) для укрепления сосудов. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха.

Это заболевание, как пояснила эксперт, довольно часто наблюдается у гипертоников, пациентов, страдающих гипертиреозом, диабетом и анемией. Иногда оно возникает вследствие механического повреждения склеры глаза или сотрясения мозга.

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Нутрициолог призвала прекратить интенсивные физические упражнения и перестать тереть глаза.

«В первую очередь нужно прекратить активную деятельность или интенсивные физические упражнения. Гидравлический удар, повышение верхнего артериального давления приводит к гематоме глаза», — пояснила она.