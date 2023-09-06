06 сентября 2023, 19:35
Нутрициолог Костомаха назвала грецкий орех и кешью лидерами по содержанию полезных веществ
Нутрициолог Анастасия Костомаха в разговоре с изданием Pravda.Ru заявила, что грецкий орех является настоящим чемпионом среди всех орехов по содержанию Омега-3 жирных кислот.
Он способен убирать «плохой» холестерин в процессе очистки сосудов. Кроме того, этот орех стимулирует работу мозга и наполняет организм витаминами А, В, Е, РР.
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По количеству полезных элементов не отстает от грецкого ореха и кешью. За счет высокого содержания в нем магния человек лучше борется со стрессами и не знает, что же такое судороги, добавила Костомаха.
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