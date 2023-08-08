Здоровье 08 августа 2023, 16:38 Нутрициолог Костомаха: горячее питье поможет избавиться от насморка

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Регулярное употребление горячей жидкости поможет избавиться от насморка при простудных заболеваниях. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, один стакан горячей воды или горячего чая без сахара необходимо выпивать раз в час. Это поспособствует очищению носовой полости и облегчению процесса дыхания.

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Кроме того, избавиться от насморка поможет прогревание ног в тазике с горячей водой, добавила Костомаха.