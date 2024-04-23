Здоровье 23 апреля 2024, 14:20 Нутрициолог Косенкова: куркума и инжир в рационе помогут при эмоциональных перегрузках

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Нутрициолог и специалист по психосоматике Марина Косенкова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион при эмоциональных перегрузках. Необходимо отдавать предпочтение блюдам с высоким содержанием клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, влияет на снижение гормона стресса куркумин, входящий в состав корня куркумы. Кроме того, он помогает усиливать действие антидепрессантов.

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Врач также посоветовала обратить внимание на инжир. Благодаря витамину B6 фиолетовый плод способствует выработке серотонина — гормона счастья.