Здоровье 25 апреля 2023, 14:47 Нутрициолог Корпачев посоветовал не слушать советы блогеров по быстрому похудению

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Многие блогеры предлагают своим подписчикам методики быстрого похудения. Однако не стоит слепо доверять подобной информации. Таким мнением поделился нутрициолог Павел Корпачев. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам специалиста, не стоит доверять обещаниям быстро избавиться от лишнего веса при минимальных усилиях. Он подчеркнул, что подобных методов просто не существует.

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Корпачев заявил, что для похудения важно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания.