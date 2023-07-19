Здоровье 19 июля 2023, 17:11 Нутрициолог Кораблева рассказала, как помочь ребенку побороть тягу к сладкому Нутрициолог Кораблева посоветовала рассказывать ребенку о вреде сладкого

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Многие дети просто обожают сладкое. Иногда такое пристрастие может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Нутрициолог Дарья Кораблева рассказала, как помочь ребенку преодолеть постоянную тягу к сладостям. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист посоветовала постепенно сокращать количество сладкого и выпечки в рационе ребенка. В это время важно объяснять, что такие продукты приводят к интоксикации организма и развитию заболеваний. А вот говорить о том, что от сладкого появляется лишний вес, не стоит. Это может привести к тому, что ребенок зациклится на вопросе своего веса, написал сайт kp.ru.

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«Проводите совместный досуг не связанный с едой, потому что как дети, так и взрослые, часто обращаются к сладостям из-за скуки или нехватки эмоций», — объяснила врач.