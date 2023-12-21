Здоровье 21 декабря 2023, 18:22 Нутрициолог Киселева рассказала, что можно приготовить майонез из авокадо

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Чтобы новогодний стол получился вкусным, необязательно заправлять все салаты майонезом. Об альтернативном соусе Pravda.Ru рассказала нутрициолог Дарья Киселева.

По ее словам, лучше сделать более полезный вегетарианский майонез на основе авокадо. Приготовить его можно дома без особых усилий. В рецепте всего все пять ингредиентов. Нужно взять одно спелое авокадо, три столовые ложки оливкового масла, по половине лимона и зубчика чеснока и чайную ложку горчицы. Все продукты добавить в блендер и взбить. Получившийся соус отлично подходит для зеленых салатов.

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