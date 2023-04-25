Здоровье 25 апреля 2023, 15:23 Нутрициолог Киреева посоветовала придерживаться при аллергии диеты

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При сильной аллергии специалист может назначить пациенту специальную диету. Такой информацией поделилась врач-терапевт, нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева. Об этом сообщил LIFE.

Кроме того, медик подчеркнула, что улучшить состояние при аллергии могут витамины. Среди полезных микроэлементов она назвала витамин С, так как он уменьшает количество приступов. А витамин А при этом способен укреплять слизистые оболочки дыхательных путей, написали Nation News.

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«Однако при приеме витаминов и минералов нужно учитывать их сложное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, поэтому назначить грамотный прием может только врач после тщательного исследования», — рассказала медик.