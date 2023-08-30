Здоровье 30 августа 2023, 17:53 Нутрициолог Катранова: растительные белки нормализуют работу пищеварительной системы

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Добавление растительных белков в ежедневный рацион позволит нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы. Об этом сообщила нутрициолог Валентина Катранова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, соя и горох являются хорошими источниками антиоксидантов и предотвращают повреждение клеток. В шпинате содержится большое количество железа, которое необходимо для нормального функционирования организма.

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Катранова отметила, что также растительными белками богаты бразильские орехи, гречка, овсяная крупа и миндаль.