Здоровье 27 января 2023, 11:31 Нутрициолог Катерина Падолка рассказала, кому обязательно нужно есть свеклу

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Свекла — продукт, богатый огромным количеством полезных веществ, способных снижать риск возникновения инсульта и помогающих в беремености. Об этом RT рассказала нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка.

По ее словам, содержащаяся в свекле фолиевая кислота очень полезна беременным, потому что помогает не допустить развитие дефекта нервной трубки плода. И стоит начать есть овощ уже на этапе подготовки к зачатию. Также те, кто включает свеклу в рацион, менее подвержены риску инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

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«В 100 граммах свеклы содержится 9,5 грамма углеводов, 2,8 грамма клетчатки, 0,2 грамма жира и всего лишь 43 килокалории — на 88% она состоит из воды. Также корнеплод богат калием, марганцем, железом, витамином А, цинком и легкоусваиваемой формой фолиевой кислоты. Фолиевая кислота помогает клеткам правильно функционировать и играет ключевую роль в контроле повреждения кровеносных сосудов, что может помочь в предотвращении сердечных заболеваний и инсульта», — объяснила специалист.

Однако есть и противопоказания. Людям с болезнями почек есть овощ рекомендуют не чаще двух раз в месяц. Идеальная форма употребления свеклы, по мнению нутрициолога, в сыром виде.