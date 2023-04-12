Здоровье 12 апреля 2023, 23:42 Нутрициолог Юзуп дала советы о том, как сделать шашлык более полезным Нутрициолог Юзуп посоветовала добавлять в шашлык сок лимона

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Неправильно приготовленный шашлык может стать причиной развития онкологических заболеваний. Врач-нутрициолог, педиатр Ирина Юзуп рассказала, как сделать блюдо более полезным. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, во время приготовления шашлыка на мясе образуются вредные химические вещества. Однако, если добавить лимонный сок, можно уменьшить их воздействие, написал «ПолитЭксперт».

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«Выбор более постных кусков мяса и удаление лишнего жира также может помочь снизить риск образования вредных химических веществ во время приготовления», — пояснила Юзуп.