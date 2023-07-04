Здоровье 04 июля 2023, 12:57 Нутрициолог Якушова порекомендовала отказаться от мороженого диабетикам и людям с ожирением

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Мороженое не стоит есть тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения. Также лакомство будет опасно при обострении желчного пузыря и других органов ЖКТ. Об этом сообщила врач-нутрициолог Татьяна Якушова, передала «Вечерняя Москва».

При этом эксперт подчеркнула, что полезные свойства мороженого при лечении простудных инфекционных заболеваний несколько преувеличены. На самом деле, это просто вкусный рецепт, который не приносит никакой пользы.

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Якушова добавила, что для избавления от ангины и других воспалений следует пить специализированные лекарства, а не есть мороженое.