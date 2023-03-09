Здоровье 09 марта 2023, 12:26 Нутрициолог Иванова сообщила, что ферментированные продукты позволяют справиться со стрессом

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Нутрициолог Марина Иванова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что ферментированные продукты укрепляют организм и помогают справиться со стрессом.

К таким продуктам, в первую очередь, относятся моченые яблоки, квашеная капуста, огурцы, творог, простокваша, ряженка, кефир, квас. Например, в квашеной капусте содержится много витамина С, а в кисломолочных продуктах — белок и витамин В.

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Специалист добавила, что стресс лучше всего заедать вышеназванными продуктами.

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«Многие микроорганизмы в кишечнике в качестве продуктов жизнедеятельности выделяют нейромедиаторы, которые регулируют процессы в головном мозге», — процитировало utro.ru Иванову.