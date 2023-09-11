Здоровье 11 сентября 2023, 16:36 Нутрициолог Ирина Писарева: три литра кваса хватит, чтобы почувствовать опьянение

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Если в течение часа человек выпит до трех литров обычного кваса, то он по-настоящему может почувствовать опьянение. Об этом «Газете.Ru» сообщила нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, алкотестеры могут показать, что человек выпил примерно одну бутылку пива. Квас представляет опасность не только для водителей, но и для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, написало ИА НСН.

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«Людям, у которых инсулинорезистентность, сахарный диабет, тоже стоит воздержаться», — добавила специалист.