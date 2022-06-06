Нутрициолог Ильичева назвала самые опасные для детей продукты

Некоторые виды продуктов, особенно те, в составе которых имеется сахар, являются наиболее критичными для детей в раннем возрасте. Об этом Lenta.ru рассказала нутрициолог Ольга Ильичева.

По ее словам, четыре ложки сахара на четыре-шесть часов снижают иммунитет ребенка. Этот продукт делает организм ребенка более чувствительным к инфекциям. Даже такой вид сахара, как фруктоза и мед, являются не менее вредным, чем обычный белый сахар.

«Поэтому на втором месте по негативному воздействию на ребенка находятся фруктовые соки. К примеру, стакан виноградного сока содержит примерно 30 граммов или три столовых ложки сахара. И избыток меда или фиников также не принесет ребенку пользы», — сообщила нутрициолог.

Ильичева также объяснила вредность творожных сырков в шоколадной глазури. Она отметила, что в составе такого сырка содержится до 40% сахара. В то же время глазурь производится из шоколада низкого качества с добавлением пальмового масла.

Картошка фри и другие продукты с трансжирами ​​перегружают детскую пищеварительную систему, а также могут вызывать воспаление поджелудочной железы, резюмировала нутрициолог.