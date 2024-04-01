01 апреля 2024, 12:31
Нутрициолог Ибрагимов: людям с аллергией на фруктозу и пектин не стоит есть яблоки
Яблоки могут вызвать у некоторых людей неприятные симптомы. Их не рекомендуется употреблять при наличии аллергии на фруктозу, пектин или полифенолы, сообщил нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, аллергия на яблоки зачастую проявляется в виде крапивницы, зуда, насморка и затруднения дыхания. Она может быть связана с аллергией на березовую пыльцу, поскольку они имеют общие аллергены.
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«Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах», — отметил Ибрагимов.
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