Здоровье 11 июля 2023, 16:22 Нутрициолог Храброва: маркировка Е-450 в составе колбасных изделий является признаком низкого качества продукта

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Маркировка Е-450 указывает на низкое качество колбасных изделий, поэтому покупать такой продукт не стоит. Об этом сообщила биохимик и нутрициолог Дарья Храброва сайту «А теперь внимание!».

По словам эксперта, при выборе колбасы следует обращать внимание на ее состав и формулировку указанных ингредиентов. Так, употребление изделий с использованием пирофосфатов при производстве, которые обозначаются маркировкой Е-450, может негативно сказаться на здоровье зубов.

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Как сообщило Utro.ru, на первом месте в составе колбасных изделий должны стоять говядина, телятина и куриное мясо.