Здоровье 17 апреля 2024, 13:44 Нутрициолог Хлопова развеяла миф о том, что переваривающий молоко фермент исчезает с возрастом

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Мнение о том, что взрослым людям нельзя пить молоко из-за исчезающего с годами фермента, на самом деле является мифом. Об этом сайту Life сообщила нутрициолог Юлия Хлопова.

Некоторые пациенты действительно имеют непереносимость лактозы, однако данную особенность можно выявить, если пройти ряд исследований.

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«С возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, не исчезает, это индивидуальная реакция», — пояснила эксперт.

По ее словам, человеку стоит прислушаться к организму, чтобы зафиксировать перемены в самочувствии после употребления молока.